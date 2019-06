Guatemala: Sozialdemokratin Torres führt bei Präsidentenwahl

Die Mitte-Links-Kandidatin und frühere Präsidentengattin Sandra Torres ist bei der Präsidentschaftswahl in Guatemala in Führung gegangen. Nach Auszählung von rund der Hälfte der Stimmen lag die 63-Jährige am Montag mit einem Stimmenanteil von rund 24 Prozent unter den 19 Bewerbern vorn, wie das Oberste Wahlgericht mitteilte.