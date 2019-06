Zehn Häftlinge bei Bandenkämpfen in Paraguay getötet

Bei Kämpfen rivalisierender Drogenbanden in einem Gefängnis in Paraguay sind mindestens zehn Häftlinge getötet worden. Innenminister Juan Villamayor sagte am Sonntag, fünf der Toten seien enthauptet worden. Demnach wurden bei den Kämpfen zwischen Mitgliedern der brasilianischen Drogenbande Primeiro Comando da Capital und der Gang Clan Rotela im Gefängnis von San Pedro auch zehn Menschen verletzt.