Tödlicher Verkehrsunfall in Vorarlberg

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Vorarlberg gekommen. Ein 46-Jähriger geriet um 16.37 Uhr in Rankweil auf der Stiegstraße (L 50) in Richtung Sulz auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Motorrad eines 68-Jährigen. Der Motorradlenker zog sich dabei laut Polizei tödliche Verletzungen zu.