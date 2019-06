74. GP-Sieg von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez

Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim Katalonien-Grand-Prix in Barcelona den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert. Der Spanier, der seinen insgesamt 74. GP-Sieg bejubelte, baute mit dem vierten Saisonsieg am Sonntag die Führung in der Meisterschaft weiter aus und profitierte vom Pech seiner WM-Rivalen.