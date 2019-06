69-Jähriger zückte Pistole wegen Hundehaltung

Weil er Einwände gegen die Haltung von dessen Hund hatte, hat ein 69-jähriger Mann seinem 39-jährigen Nachbarn am Samstagabend in der Hockegasse in Wien-Währing eine Pistole an den Kopf gehalten. Diesem gelang es jedoch, dem offensichtlich alkoholisierten Mann die Waffe wegzunehmen. Er hielt den rabiaten Senioren fest und verständigte die Polizei.