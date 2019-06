47-jähriger Welser in Hotelzimmer im Kosovo tot aufgefunden

Ein 47-jähriger Geschäftsmann aus Wels ist am Freitag in einem Hotelzimmer in der kosovarischen Hauptstadt Pristina tot aufgefunden worden. Das Außenministerium bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntag. "Wir sind mit den kosovarischen Behörden und den Angehörigen des Mannes in Kontakt", sagte Ministeriumssprecher Peter Guschelbauer.