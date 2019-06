Kokain aus Lagerhalle in Brunn am Gebirge verkauft

Ein Kokain-Dealer ist Beamten des Landeskriminalamts Wien ins Netz gegangen. Der 31-Jährige, dessen Festnahme bereits am 31. Mai nach einem anonymen Hinweis erfolgt war, soll von einer Lagerhalle in Brunn am Gebirge (NÖ) aus in den vergangenen zwei Jahren rund 7,5 Kilogramm Kokain an mehrere Abnehmer verkauft haben. Der Straßenverkaufswert beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro.