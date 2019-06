EVN füllte 30.000 Liter Trinkwasser in Flaschen ab

Um in Krisen- und Katastrophensituationen die Bevölkerung im betroffenen Gebiet rasch versorgen zu können, hat die EVN-Tochter EVN Wasser 30.000 Liter Trinkwasser in Flaschen abgefüllt. Mehr als 20.000 Flaschen werden an zehn Standorten in Niederösterreich bereitgehalten, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. So könne man im Fall der Fälle die Transportwege kurz halten und schnell reagieren.