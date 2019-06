Frau trampelte in Florida über Gelege von Seeschildkröten

Die Polizei in Florida hat nach Medienberichten eine Frau bei dem Versuch festgenommen, ein Gelege von geschützten Seeschildkröten am Strand von Miami zu zerstören. Die aus China stammende 41-Jährige sei am Samstag beobachtet worden, wie sie mit einem Stock in das Gelege stach und dann über den Sand über dem Nest getrampelt sei, berichtete unter anderem der "Miami Herald".