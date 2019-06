Fünf Tote bei Zusammenstoß von Zug und Pkw in Polen

Fünf Menschen sind am Samstagabend beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Personenauto in Polen getötet worden. Wie der Fernsehsender TVN24 in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichtete, wollte das mit fünf Männern besetzte Auto vor dem herannahenden Zug über einen unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Nowa Wies Kacka in Niederschlesien fahren.