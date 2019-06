Präsidentenlager gewann Parlamentswahl in Madagaskar

Das Lager von Präsident Andry Rajoelina hat die Parlamentswahl in Madagaskar gewonnen. Laut dem vorläufigen Ergebnis, das die Wahlkommission am Samstag veröffentlichte, hat Rajoelinas Koalition mit 84 der 151 Sitze im Parlament eine absolute Mehrheit erzielt. Das Lager seines Konkurrenten Marc Ravalomanana kommt nur auf 16 Sitze. Die 51 restlichen Sitze gehen demnach an unabhängige Kandidaten.