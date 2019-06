500.000 Menschen bei Wiener Regenbogenparade

Sommerhitze, Menschenmassen und viel Party: Mit einer Rekordanzahl an Besuchern ist am Samstag die Wiener Regenbogenparade über die Bühne gegangen. Bis zu 500.000 Menschen ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Der Zug war heuer rund zwei Kilometer lang, in Summe nahmen 107 Wägen und Fußgruppen an der Parade teil - so viele wie noch nie.