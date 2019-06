Pole Position für Quartararo bei Katalonien-Grand-Prix

Fabio Quartararo hat sich am Samstag die Pole Position für den MotoGP von Katalonien in Montmelo gesichert. Der 20-jährige Franzose vom Yamaha-Rennstall fuhr nur elf Tage nach einer Armoperation zum zweiten Mal in dieser Saison die beste Zeit. Mit nur 15 Tausendstel Rückstand beendete der WM-Leader und Weltmeister Marc Marquez (Honda) das Qualifying auf Platz zwei.