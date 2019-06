Moldau: Verfassungsgericht will jüngste Urteile revidieren

In der Republik Moldau hat das Verfassungsgericht (VG) des Landes nur wenige Stunden nach der Ausreise des umstrittenen Oligarchen Vlad Plahotniuc eine Volte sondergleichen vollzogen: Man werde in einer Dringlichkeitssitzung "umgehend alle zwischen dem 7. und 9. Juni gefällten Urteile revidieren", teilte Verfassungsgerichtspräsident Mihai Poalelungi am Samstagmittag mit.