Franco Zeffirelli auf einem Foto aus dem Jahr 2004 © APA/AFP/PAOLO COCCO

Der italienische Regisseur Franco Zeffirelli starb Samstagmittag nach langer Krankheit zuhause in Rom, teilte die Franco-Zeffirelli-Stiftung mit. Der geborene Florentiner, der international unter anderem durch aufwendige Operninszenierungen sowie Shakespeare-Verfilmungen bekannt wurde, wurde 96 Jahre alt. "Ciao Maestro" war auf der Webseite der Stiftung zu lesen.

Der Regisseur, der eigentlich Gian Franco Corsi Zeffirelli hieß, sei in Anwesenheit seiner Söhne friedlich entschlafen, teilten die Angehörigen am Samstag mit. Er war schon seit mehreren Monaten von schweren gesundheitlichen Problemen gezeichnet. Das Datum und der Ort des Begräbnisses wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Bis vor wenigen Wochen war Zeffirelli noch aktiv: Der Regisseur arbeitete an einer neuen Inszenierung der Verdi-Oper "La Traviata" für die Arena von Verona, mit der die kommende Saison am 21. Juni eröffnen wird.

Er war unter anderem an der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera, der Arena di Verona und der Comédie-Française tätig. Mit Opernsängerin Maria Callas war er befreundet und arbeitete mehrfach zusammen.

Shakespeare-Verfilmungen

Seinen ersten Kinofilm inszenierte Zeffirelli 1958. Als Filmregisseur wurde er gegen Ende der 1960er-Jahre durch zwei Shakespeare-Verfilmungen bekannt: 1967 inszenierte er Der Widerspenstigen Zähmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen, ein Jahr später Romeo und Julia mit Leonard Whiting und Olivia Hussey. 1990 inszenierte er Hamlet mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Die letzten Langfilme unter Zeffirellis Regie, "Tee mit Mussolini" (1999) und "Callas Forever" (2002), waren von autobiografischen Erlebnissen geprägt.

Geboren wurde Zeffirelli am 12. Februar 1923 als als nichteheliches Kind eines Stoffhändlers und einer Kostümbildnerin in Florenz. Seine Mutter starb, als er sechs war. Er wuchs im englischsprachigen Umfeld der "Scorpioni" auf, einer Gruppe englischer Frauen, die in den 1930er und 1940rer in Florenz lebten. Zeffirelli besuchte die Accademia di Belle Arti und studierte in den Kriegsjahren Kunst und Architektur an der Universität Florenz. 1946 kam er zu der Theatertruppe von Luchino Visconti, Paolo Stoppa und Rina Morelli. Vor allem Visconti übte einen großen Einfluss auf ihn aus.

Zeffirelli engagierte sich auch politisch; zwei Legislaturperioden lang saß der bekennende Katholik, der homosexuell war, zwischen 1994 und 2001 für Silvio Berlusconis Mitte-Rechts-Partei Forza Italia im Senat.