Rundgang durch Forum Romanum wird länger und teurer

Das antike Forum Romanum und die Kaiserforen in Rom sind künftig als gemeinsamer Ausgrabungskomplex zu besichtigen. Vom 29. Juni an werden die jüngeren, im 1. und frühen 2. Jahrhundert entstandenen Kaiserforen in den bisherigen Rundgang durch das südlich angrenzende Forum integriert, der auch den Palatin und das Kolosseum umfasst. Der Eintrittspreis erhöht sich laut Kathpress von 12 auf 16 Euro.