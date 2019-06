Deutscher Alexander Schmidt neuer Coach von SKN St. Pölten

Der Fußball-Bundesligaclub SKN St. Pölten hat zwei Tage nach der Beurlaubung von Ranko Popovic am Samstag den neuen Coach präsentiert: Der Deutsche Alexander Schmidt, der zuletzt in der Akademie des FC Red Bull Salzburg tätig war, übernimmt mit dem Auftakt der Saisonvorbereitung am Montag das Amt des Cheftrainers.