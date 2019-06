Neubauer statt Wiesinger im OÖ-Landeskulturbeirat

Der durch die Nominierung des Malers Odin Wiesinger in die Schlagzeilen geratene Oberösterreichische Landeskulturbeirat hat sich am Freitag neu konstituiert. Auf dem nach dem Rückzug Wiesingers freigewordenen FPÖ-Ticket kam die blaue Landtagsabgeordnete Anita Neubauer in das Gremium. Zum Vorsitzenden wurde Josef Stockinger, zu seiner Stellvertreterin Romana Staufer-Hutter gewählt.