Mindestens 25 Tote bei Gefechten in Afghanistan

Ungeachtet laufender Gespräche zur politischen Beilegung des Afghanistan-Konflikts dauern die Kämpfe in dem Land an. Bei schweren Gefechten in mehreren Provinzen wurden in den vergangenen 48 Stunden insgesamt 25 Menschen getötet. Im nördlichen Kunduz hatte in der Nacht auf Mittwoch ein Luftschlag versehentlich eine kleine Armeebasis getroffen. Dabei wurden mindestens sechs Soldaten getötet.