Türkei kauft russisches Raketensystem S-400

Die Türkei hat das russische Luftabwehrraketen vom Typ S-400 gekauft und nimmt damit die Verärgerung des NATO-Partners USA in Kauf. Die Raketen sollten im Juli geliefert werden, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch an.