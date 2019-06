Ein Toter bei Helikopter-Absturz auf Hochhaus in Manhattan

Beim Absturz eines Hubschraubers auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr der US-Ostküstenmetropole am Montag auf Twitter. Bürgermeister Bill de Blasio sagte am Unglücksort, bei dem Opfer handle es sich vermutlich um den Piloten des Helikopters.