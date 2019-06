Erneuter Heimturniersieg für Doppler/Horst in Baden

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst haben wie im Vorjahr das Einstern-Turnier der World-Tour in Baden für sich entschieden. Die Vizeweltmeister gewannen am Montag das Finale gegen die Russen Artem Jarsutkin/Maxim Siwolap 2:0 (16,17). Bereits am Sonntag hatten ihre Landsfrauen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig im Damenbewerb triumphiert.