Parteien bereiten sich auf Nationalratswahl vor

Noch steht der Termin der Wahl nicht fest, der Nationalrat fasst erst am Mittwoch den Auflösungsbeschluss - aber der Vorwahlkampf lässt sich 111 Tage vor dem voraussichtlichen Urnengang am 29. September nicht übersehen. Zumal die ÖVP bereits ab Dienstag ein einschlägiges Plakat mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz in die Schaukästen hängt. Die Grünen könnten mit Kickl in die Wahl ziehen.