Crossover-Formate und Klassiker bei OÖ Stiftungskonzerten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das sommerliche Klassik-Festival bespielt bei 15 Konzerten wieder die barocken Prunkräume und Stiftskirchen von St. Florian, Kremsmünster und Lambach. Erstmals dient heuer auch die ehemalige Stiftskirche Baumgartenberg im Machland als Konzert-Location für die Veranstaltungsreihe, die von 15. Juni bis 28. Juli dauert.

Unter ihrem künstlerischen Leiter Rico Gulda schlagen die Oberösterreichischen Stiftskonzerte neue Pfade ein. Dies wird auch am Programm der nun 46. Saison deutlich: Zu Bach, Beethoven, Bruckner & Co kommen auch neue "musikalische Galaxien" und Crossover-Formate. Beispielsweise mit dem international gefeierten norwegischen Ensemble Barokksolistene. Es wird mit einer musikalischen Performance den barocken Marmorsaal von St. Florian in ein englisches "Alehouse" des 17. Jahrhunderts verwandeln. Kontrabassist Georg Breinschmid wiederum wird mit seinem neuen Trio "First Strings on Mars" bei den OÖ. Stiftskonzerten eine Bühnenshow zwischen Jazz, Klassik und Wienerlied abliefern.

Dessen ungeachtet behaupten aber bei den an den Wochenenden bis Ende Juli stattfindenden Stiftskonzerten Alte Musik- und Klassik-Stars und -Werke ihre Positionen. Drei Konzerte bestreitet das Bruckner Orchester Linz, davon eines unter Chefdirigent Markus Poschner mit Bruckners 7. Sinfonie in der Stiftsbasilika St. Florian. Im Gefolge des Münchner Kammerorchesters reist die bayrische Star-Geigerin Veronika Eberle an. Ein Wiedersehen und -hören gibt es mit Österreichs Geigen-Shootingstar Emmanuel Tjeknavorian. Maurice Steger, Dorothee Oberlinger und Michael Oman werden ihre Blockflöten zu höchster Virtuosität führen. Und mit Till Fellner (Klavier) kommt wieder ein den Stiftskonzerten seit vielen Jahren verbundener Künstler nach Oberösterreich.

Ein doppeltes Debüt bei den OÖ. Stiftskonzerten gibt es beim Liederabend mit der jungen, international gefragten deutschen Sopranistin Anna Lucia Richter. Mit ihr präsentieren die Stiftskonzerte erstmals auch die ehemalige Stiftskirche Baumgartenberg, unweit der Bezirkshauptstadt Perg im Unteren Mühlviertel. Etwas abseits der Bundesstraße B3 von Linz nach Grein gelegen, verdient es der künstlerisch bedeutsame Kirchenraum mit seinen Zeugen aus Romanik, Gotik und Barock auch als Konzertraum entdeckt zu werden.

(S E R V I C E - Oberösterreichische Stiftskonzerte von 15. Juni bis 28. Juli 2019, Termine und Programm-Details unter )