Boston erzwang siebentes Spiel im Stanley-Cup-Finale

Die Tore beim Auswärtserfolg der Bruins erzielten Brad Marchand (9. Minute), Brandon Carlo (43.), Karson Kuhlmann (51.), David Pastrnak (55.) und Zdeno Chara (58.). Bostons Torhüter Tuukka Rask verbuchte starke 28 Paraden im Spiel. Für den zwischenzeitlichen 1:3 Anschlusstreffer der Blues sorgte Ryan O'Reilly (53.).

In der Stanley-Cup-Finalserie steht es nach sechs Partien ausgeglichen 3:3. Die Meisterschaftsentscheidung fällt somit erst in einem "Winner Takes It All"-Spiel am Mittwoch in Boston.