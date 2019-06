Prorussische Partei bei Parlamentswahl in Südossetien vorn

Bei der Parlamentswahl in dem von Georgien beanspruchten Konfliktgebiet Südossetien im Südkaukasus ist eine prorussische Partei nach ersten Ergebnissen stärkste Kraft geworden. Die Partei Geeintes Ossetien lag nach Auszählung von mehr als einem Viertel der Wahlzettel deutlich vorn. Das teilte Wahlleiterin Bella Plijewa am Sonntagabend in der Hauptstadt Zchinwali mit, wie lokale Medien meldeten.