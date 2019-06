England nach Elferkrimi gegen Schweiz Nations-League-Dritter

England hat das "kleine Finale" der Fußball-Nations-League für sich entschieden und die Premiere des neuen Bewerbes damit auf Rang drei abgeschlossen. Die "Three Lions" behielten am Sonntag in einem Elfmeterkrimi gegen die Schweiz in Guimaraes mit 6:5 die Oberhand. Der Sieg der Engländer war völlig verdient, hatten sie doch in den 120 Minuten davor ein klares Chancenplus.