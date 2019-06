Viele offene Fragen 52-Jährige erwürgt: 5.000 Euro für Hinweise auf Täter

Facebook

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin am Abend des 28. Mai in Amstetten sind nun 5.000 Euro für Hinweise auf den oder die Täter ausgelobt worden. Die Frau war nahe eines Parkplatzes des Einkaufszentrums WestSide City im Stadtteil Greinsfurth erwürgt worden. Die Leiche wurde in einer Grünfläche aufgefunden.

Viele offene Fragen

"Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten und des Landeskriminalamtes Niederösterreich zur Aufklärung des Mordfalles laufen auf Hochtouren", wurde am Sonntag betont. Aus den Erhebungen würden sich folgende Fragestellungen ergeben:

"Wer hat am Abend des 28. Mai 2019, insbesondere zwischen 19.00 und 22.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums WestSide City gemacht?

Wer hat am Abend des 28. Mai 2019, zwischen 20.30 Uhr und 3.30 Uhr, im Bereich der sogenannten Forsthaide in 3300 Greinsfurth, im Bereich der Bahnstraße, das Fahrzeug des Opfers - Pkw der Marke Opel Corsa, weiß lackiert, markanter Aufkleber (Pferdeaufkleber, Anm.) am Fahrzeugheck - oder auch andere Fahrzeuge bzw. Personen wahrgenommen?

Wer hat am 28. Mai 2019 nach 20.30 Uhr Personen im Großraum Amstetten und Umgebung wahrgenommen, die in offenbar stark verunreinigter Kleidung unterwegs waren? Wer hat am 28. Mai 2019 nach 20.30 Uhr oder an den darauffolgenden Tagen Personen mit offensichtlichen Kratzspuren (ev. im Bereich des Gesichtes oder an den Händen) im Großraum Amstetten und Umgebung wahrgenommen?"

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten. "Die Einbindung und Mitwirkung der Öffentlichkeit ist von großer Bedeutung für die polizeiliche Arbeit. Jede noch so belanglos scheinende Wahrnehmung kann für die laufenden Ermittlungen wegweisend sein", betonte LKA-Chef Omar Haijawi-Pirchner.