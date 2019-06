Kasachstan wählt neuen Präsidenten

Das zentralasiatische Land Kasachstan wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Umfragen zufolge wird damit gerechnet, dass Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew die Abstimmung in der Ex-Sowjetrepublik klar gewinnt. Er hatte erst im März die Nachfolge von Nursultan Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte.