Krems nach 42 Jahren wieder am Handball-Meisterthron

42 Jahre nach dem bisher letzten Meistertitel hat der UHK Krems wieder zugeschlagen. Mit dem 27:22-(15:11)-Heimsieg über Hard im entscheidenden fünften Spiel der "best of five"-Finalserie holte sich das dominierende Team der vergangenen Monate am Samstag zum vierten Mal die österreichische Handballmeisterschaft - und damit erstmals auch das Double.