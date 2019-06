Tödlicher Arbeitsunfall in der Steiermark

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Samstag in der Steiermark gekommen. Ein 41-Jähriger stürzte um 12.15 Uhr in Graz-Andritz bei Arbeiten aus derzeit noch unbekannter Ursache von einer Balkonüberdachung, gab die Polizei am Samstagnachmittag bekannt.