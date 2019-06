Alaba verpasst EM-Quali-Spiel in Nordmazedonien verletzt

Österreichs Fußball-Nationalteam muss auch im zweiten Auswärtsspiel der laufenden EM-Qualifikation ohne Topstar David Alaba auskommen. Der 26-Jährige von Bayern München verpasst das Gastspiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje gegen Nordmazedonien wegen einer Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel. Diese hatte er sich am Freitag beim 1:0 in Klagenfurt gegen Slowenien zugezogen.

© APA/Angerer

Alaba reiste noch am Samstag aus dem Teamcamp ab und wird sich laut ÖFB-Angaben weiteren Untersuchungen unterziehen. Der Bayern-Star war am Vortag in der 90. Minute ausgewechselt worden, nachdem er die ÖFB-Auswahl in Abwesenheit des ebenfalls verletzten Julian Baumgartlinger als Kapitän aufs Feld geführt hatte.

Teamchef Franco Foda verzichtete auf eine Nachnominierung und tritt die Reise nach Skopje am Sonntag mit 22 Spielern an. Der laut Angaben von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wegen einer in der ersten Hälfte gegen Slowenien erlittenen Rippenverletzung fragliche Martin Hinteregger befindet sich weiterhin im Kader.

Alaba dagegen musste diesen zum wiederholten Mal während eines Lehrganges verlassen. Schon nach dem verlorenen Auftakt im März gegen Polen (0:1) musste Österreichs sechsmaliger Fußballer des Jahres für die folgende Partie in Israel (2:4) wegen muskulärer Probleme passen. Beim Doppeltermin im vergangenen Oktober fehlte er wegen eines Muskelfaserrisses im rechten hinteren Oberschenkel. Ligaspiel verpasste Alaba wegen der Blessur aber keines.

Von den vergangenen 17 ÖFB-Länderspielen hat Alaba in sieben nicht mitgewirkt. Fünf dieser Partien ohne Alaba haben die Österreicher gewonnen, die jüngsten zwei allerdings verloren. Durch den Ausfall des Allrounders hat Guido Burgstaller in Nordmazedonien noch bessere Aussichten auf einen Platz in der Startformation. Der Stürmer hatte gegen Slowenien nur drei Minuten nach seiner Einwechslung das Goldtor erzielt.