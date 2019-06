Zwei Verletzte durch Messerstiche in Vorarlberg

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Lauterach (Bezirk Bregenz) in der Nacht auf Samstag hat sich ein Paar gegenseitig mit einem Messer verletzt. Eine 58-jährige Frau erlitt nach Angaben der Polizei Schnittverletzungen, ein 66-jähriger Mann musste reanimiert wurden und wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.