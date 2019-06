Empörung über Prügelattacke auf lesbisches Paar in London

Eine brutale Attacke auf zwei Frauen in einem Bus in London hat in Großbritannien für Empörung gesorgt. Das lesbische Paar wurde von mehreren jungen Männern in einem Nachtbus in London blutig geschlagen. Die zwei Frauen hatten sich geweigert, einander auf Aufforderung der Männer zu küssen, berichteten britische Medien. Vier Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren wurden laut BBC festgenommen.