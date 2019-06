Experten werfen Philippinen Menschenrechtsverletzungen vor

Angesichts von Berichten über massive Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen haben UN-Experten die Vereinten Nationen aufgerufen, die Lage in dem Land genauer zu untersuchen. Die Regierung in Manila reagierte am Samstag empört darauf und sprach von "unverzeihlichen Einmischungen" in die nationale Souveränität.