Anklage gegen Mitglieder rechtsextremer Gefängnisgang in USA

Die US-Justizbehörden haben Anklage gegen Mitglieder einer rechtsextremen Gefängnisgang erhoben, denen der Mord an Mitinsassen und Drogenhandel vorgeworfen wird. Die neun Angeklagten gehörten der Gang "Aryan Brotherhood" an und säßen in "den sichersten Gefängnissen Kaliforniens", teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Sie verbüßten jetzt schon lebenslange Haftstrafen wegen Mordes.