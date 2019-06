Russland und China betonen "beispiellose Partnerschaft"

Angesichts der Spannungen mit den USA haben Russland und China ihre engen Beziehungen betont. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Mittwoch bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Moskau von einer Partnerschaft "auf sehr hohem Niveau". Man könne sie ohne Übertreibung als beispiellos bezeichnen, teilte der Kreml mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Xi sagte demnach, die Beziehungen erlebten "die beste Phase in ihrer Entwicklung". Die gemeinsamen Interessen seien eng verflochten. "Beide Seiten unterstützen sich gegenseitig", sagte er.

Xis Besuch in der russischen Hauptstadt und beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, das am Donnerstag beginnt, dient etwa dem Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Chinas Staats- und Parteichef ist Staatsgast bei dem zweitägigen Treffen hochrangiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

Putin und Xi sprachen über "aktuelle Themen", teilte der Kreml mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Positionen beider Länder seien in Schlüsselfragen ähnlich. Xi wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, die Partnerschaft müsse "in eine neue Ära eintreten".

Die USA und China haben sich in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelsauseinandersetzung mit milliardenschweren Strafzöllen überzogen. Auch die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind angespannt. Russland hat sich wegen der Sanktionen des Westens im Ukraine-Konflikt von der EU abgewendet - hin zu China.