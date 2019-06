Ukrainischer Staatschef Selenskyj reist nach Brüssel

Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag zu seinem ersten Auslandsbesuch in der belgischen Hauptstadt Brüssel erwartet. Dabei will der prowestliche Politiker mit dem EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprechen.