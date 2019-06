Schwedische Justiz verhandelt über Haftbefehl gegen Assange

Vor dem Bezirksgericht im schwedischen Uppsala wird am Montag über einen möglichen Haftbefehl gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhandelt. Wenn das Gericht den Weg dafür freimacht, will die Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl ausstellen, um eine Auslieferung von Assange an Schweden zu erreichen.