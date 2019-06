Explosion an Pool in Tirol - Mann tödlich verletzt

Ein 50-Jähriger ist Sonntagnachmittag bei Arbeiten an einem Pool vor einem Mehrfamilienhaus in Natters in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verletzt worden. Bei der Reinigung der Sandfilteranlage kam es aus noch unbekannter Ursache zur Explosion des Sandfilterbehälters, wodurch der Mann ums Leben kam, berichtete die Polizei.