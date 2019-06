Heimpleite für ÖHB-Frauen im WM-Play-off gegen Ungarn

Die österreichischen Handball-Frauen haben im WM-Play-off-Hinspiel gegen Ungarn eine klare Heimniederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Teamchef Herbert Müller unterlag am Sonntag in Graz 23:41 (9:20). Das Rückspiel am Mittwoch in Zalaegerszeg sollte für die Favoritinnen aus dem Nachbarland damit nur noch eine Formsache sein.