Kanutin Weratschnig EM-Siebente im Wildwasser-Slalom

Das österreichische Team der Wildwasser-Kanuten hat bei den Europameisterschaften in Pau mit einer Medaille bilanziert. Nach dem am Freitag erreichtem Bronze im Kajak-Teambewerb der Damen gelang der ÖKV-Truppe kein weiterer Podestplatz. Am Sonntag erreichten Nadine Weratschnig im Canadier- und Felix Oschmautz im Kajak-Einer die Endläufe, in denen es aber nur zu den Plätzen sieben bzw. 15 reichte.