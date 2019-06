Hoffnung für vermisste Bergsteiger im Himalaya schwindet

Die Suche nach acht internationalen Bergsteigern im Himalaya ist am Wochenende auch aus der Luft fortgesetzt worden. Die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zu finden, sei allerdings gering, teilten indische Behörden am Sonntag mit. Die Alpinisten werden in der Gebirgsregion von Nanda Devi in Nordindien vermisst.