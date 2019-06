Österreichische Alpinistin in Slowenien tödlich verunglückt

Eine Österreichische Bergsteigerin ist am Samstag in den Julischen Alpen in Slowenien abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Leiche der vermissten Steirerin wurde Sonntagfrüh von einem Polizeihubschrauber am Berg Prisojnik (2.547 Meter) entdeckt. Das Außenministerium bestätigte der APA den Tod der Frau im Alter von Anfang 50, ihre Familie wurde bereits informiert.