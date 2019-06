Landwirt unter Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 55-jähriger Landwirt ist am Samstag in Egg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) unter seinen rollenden Traktor geraten und schwer verletzt worden. Der Traktor hatte sich zuvor selbstständig gemacht. Der 55-Jährige versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten und zog die Handbremse. Dabei wurde er unter dem Hinterreifen eingeklemmt, berichtete die Polizei.