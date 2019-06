Pkw-Lenker starb bei Frontalzusammenstoß in Mariazell

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagabend in der Steiermark ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gestorben. Der Mann fuhr auf der B20 Mariazeller Straße in Fahrtrichtung Gußwerk und geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 44-Jährigen. Der 57-Jährige wurde durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert.