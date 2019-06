20 IS-Terrorverdächtige in der Türkei festgenommen

Facebook

"Wir haben herausgefunden, wo und wie sie eine Attacke geplant hatten", sagte er. Allerdings nannte er den Ort nicht. Auch die Nationalitäten der Verdächtigen wurden nicht mitgeteilt.

Die Türkei hat ihre Sicherheitsvorkehrungen im Kampf gegen mögliche Terrorangriffe erhöht. Im April war ein mutmaßliches IS-Mitglied verhaftet worden, dem vorgeworfen wurde, einen Anschlag auf eine Feier zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg geplant zu haben. Seit 2015 gab es in der Türkei einige Anschläge, die dem IS zugeschrieben werden. Darunter war auch ein Anschlag am Neujahrstag 2017 auf einen Nachtclub in Istanbul. Dabei kamen 39 Menschen ums Leben.