Karel Gott mit tschechischem Kinderfilmpreis geehrt

Schlagerstar Karel Gott hat in Zlin in seiner tschechischen Heimat den Kinderfilmpreis "Goldenes Schühchen" für sein Lebenswerk entgegengenommen. Der 79-Jährige erhielt die Auszeichnung am Samstag dafür, dass er die Melodien zu Kinderserien wie "Biene Maja" und Märchenfilmen wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" eingespielt hatte.