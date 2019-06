Tödlicher Verkehrsunfall mit zwei Österreichern in Slowenien

Bei einem Verkehrsunfall im Soca Tal im Nordwesten Sloweniens sind am Samstag zwei Motorradfahrer aus Österreich (66 und 45 Jahre) tödlich verunglückt. Ein weiterer 48-jähriger Österreicher wurde verletzt, teilte die Polizei in Nova Gorica mit. Der Unfall ereignete sich am Vormittag in der Nähe des Ortes Trnovo ob Soci.