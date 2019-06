Neonazi-Aufmarsch und Gegenproteste in Chemnitz

Ein Neonazi-Aufmarsch sowie zwei Gegenproteste sind in Chemnitz ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Etwa 270 Menschen nahmen am Samstag nach Angaben der Polizei an der Veranstaltung der rechtsextremen NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten teil.